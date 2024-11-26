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Результати відбору керівника САП та директора НАБУ буде оскаржено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Результати відбору керівника САП та директора НАБУ буде оскаржено
Новому ВСАС як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи
фото: glavcom.ua

Оскарження результатів конкурсів на заміщення керівних посад у НАБУ, САП та НАЗК передбачає законопроєкт 12206-1

Результати конкурсів на посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та очільника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а також аудиту НАБУ будуть оскаржувати до окремого нового суду. Це передбачає законопроєкт 12206-1, який Кабмін 22 листопада зареєстрував у Верховній Раді. Про це повідомляє Судово-юридична газета. 

Цим законопроєктом закладаються засади для створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду (ВСАС), який за статусом прирівнює суд до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Суддів будуть відбирати за участі міжнародних експертів, які будуть входити до Експертної ради. 

Новому ВСАС як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи:

  • щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім справ, які нині підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції
  • щодо оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;
  • щодо оскарження рішень НАЗК про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування статутної діяльності політичної партії;
  • про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;
  • щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника та заступника керівника САП, Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП;
  • щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, Комісії з проведення аудиту НАБУ;
  • щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК;
  • щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору на посаду голови АРМА;
  • про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).
  • Скарги на рішення ВСАС буде розглядати Апеляційна палата ВСАС.

Прикметно, що цей проєкт вніс уряд в особі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної. При цьому в парламенті раніше вже був зареєстрований законопроєкт 12206 про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, ініціаторами якого виступили перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Павло Павліш.

Таким чином, наразі у Верховній Раді є два альтернативних проєкти.

На відміну від законопроєкту Мотовиловця, законопроєкт міністра юстиції не передбачає чітких строків для проведення конкурсу до ВСАС.

Нагадаємо, що перший проєкт передбачав, що ВККС має провести конкурс протягом 18 місяців з дня набрання чинності законом про утворення Вищого суду з публічно-правових спорів.

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Теги: конкурс прокурор фінансування законопроєкт суд НАБУ САП НАЗК

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