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Журнал Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку ХХІ століття

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бейонсе – найтитулованіша виконавиця. Вона отримала рекордні 32 премії «Греммі», а ще 27 премій Billboard Music Awards.
фото: beyonce / Instagram

У березні 2000 року артистка вперше очолила чарт Billboard Hot 100

Американський журнал Billboard назвав Бейонсе найвидатнішою попзіркою ХХІ століття.

Хоч співачка Тейлор Свіфт за версією журналу Time є «Людиною року», та лідирує за комерційними показниками, як-от продажі альбомів і кількість стримів, журнал обрав Бейонсе за її вплив на індустрію, інноваційний підхід і «незмінно високий рівень виконавської майстерності».

У березні 2000 року Бейонсе вперше очолила чарт Billboard Hot 100. Тоді вона була учасницею гурту Destiny’s Child. Відтоді співачка випустила десятки хітів і популярних альбомів та збирала тисячні концерти, які стали елементами масової культури. З першого хіта Say My Name (1999) і до останніх успіхів, як-от альбом Renaissance (2022), Бейонсе стала символом інновацій та досконалості в попмузиці.

Журнал Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку ХХІ століття фото 1
фото: billboard.com

Бейонсе – найтитулованіша виконавиця. Вона отримала рекордні 32 премії «Греммі», а ще 27 премій Billboard Music Awards. Імовірно, у січні 2025 року вона може здобути ще більше нагород, бо отримала найбільше номінацій на «Греммі» і цьогоріч, включно з «Піснею року», «Записом року» і «Альбомом року».

До слова, Бейонсе увійшла у бізнес алкогольних напоїв, запустивши лінію віскі у співпраці з Moët Hennessy. Про це стало відомо з соцмереж артистки. Бейонсе поділилася новиною, тримаючи склянку віскі під назвою SirDavis, у соцмережах і написала «Davis у моїх кістках» і додала посилання на вебсайт лікеру.

Згідно з релізом, напій SirDavis названий на честь прадіда Бейонсе Девіса Хоуга, який ховав пляшки з віскі, будучи фермером під час сухого закону на Півдні.

Також Бейонсе заплатила метрополітену Вашингтона $100 тис., щоб її шанувальники змогли дістатися додому після концерту у місті.

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Теги: співачка журнал Бейонсе Ґреммі Тейлор Свіфт

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