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Що слухали українці у 2024 році. Рейтинг від Spotify та Apple Music

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Плейлист українських треків 2024 року, до якого увійшло 50 композицій, очолила пісня Teresa & Maria, з якою alyona alyona і Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні в Мальме
фото з відкритих джерел

До десятки Spotify потрапив російськомовний хіт українського виконавця

Стримінгові сервіси склали списки найпопулярніших пісень і виконавців серед українців за поточний рік. І на Spotify, і на Apple Music найпопулярнішим треком став Teresa & Maria.

Так, стримінгові сервіси підбили підсумки 2024 року. На Spotify зʼявився традиційний Wrapped, у якому зібрані найбільш прослуховувані пісні року.

Плейлист українських треків 2024 року, до якого увійшло 50 композицій, очолила пісня Teresa & Maria, з якою alyona alyona і Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні-2024. На другому і третьому місцях розмістилися пісні Klavdia Petrivna «Я тобі брехала» і «Знайди мене». У топ-10 також є і російськомовний трек українського хіп-хоп виконавця KRBK.

Топ українських треків 2024 виглядає наступним чином:

  • alyona alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria;
  • Клавдія Петрівна – «Я тобі брехала»;
  • Клавдія Петрівна – «Знайди мене»;
  • Chico, Qatoshi, 100лиця – «Покохай мене»;
  • Dorofeeva, Lebiga – «А я все плакала»;
  • KRBK – «Крепче»;
  • Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна – «Барабан»;
  • SadSvit, Структура Щастя – «Силуети»;
  • Wellboy, Parfeniuk – «Забий»;
  • Wellboy – «Додому».

Десятку найпопулярніших в Україні пісень на Apple Music також очолила композиція Teresa & Maria. Загалом список подібний до переліку Spotify. Замість російськомовного KRBK у десятці Apple Music є один англомовний трек Lose Control Тедді Свімза.

Що слухали українці у 2024 році. Рейтинг від Spotify та Apple Music фото 1
скриншот: Apple Music

На відміну від Apple Music, Spotify створив список українських виконавців, а не усіх пісень, які слухали українці на платформі.

Нагадаємо, у вересня на стрімінгових сервісах кількість російської музики, яку слухають в Україні, досягла 26%. У той час як українська музика переважає з невеликим відривом – 39%. Середнє значення в чартах станом на початок вересня 2024 року: 39% українські пісні; 34% іноземні пісні; 26% російські пісні.

Також у січні огляд добового ефіру 14-ти радіостанцій, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні.

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Теги: Jerry Heil Щастя Артем Пивоваров пісня Apple українці рейтинг музика

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