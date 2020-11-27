Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

«Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка»

Источник британского журнала People рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские поделились печальной новостью о потере ребенка со своими семьями, поэтому душераздирающее эссе Меган Маркл для New York Times не стало для них неожиданностью. На страницах газеты экс-актриса призналась, что в июле этого года потеряла ребенка. Она написала, что после «острого спазма» упала с малышом Арчи на руках: «Я знала, прижимая своего первенца, что теряю второго ребенка».

Инсайдер отметил, что в королевской семье крайне опечалены случившимся, и добавил, что поделиться своей болью с общественностью Меган и принц Гарри подтолкнул приближающийся День благодарения, который считается самым семейным праздником в США и Канаде. Представитель принца Чарльза, отца Гарри, отказался давать комментарий, заявив, что это сугубо личное дело пары.

Дядя принца Гарри, Чарльз Спенсер, поделился своими мыслями в эфире британского ток-шоу Lorraine: «Это невыносимо грустно. Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка. Сегодня все мои мысли с ними [Гарри и Меган]».

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.