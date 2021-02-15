Как правильно воспитать ребенка? Отцы поделились самыми необычными секретами

Некоторые лайфхаки касались того, как правильно погреть еду

Пользователи сети поделились необычными секретами воспитания детей. Лайфхаки отцов с сайта Daddest публикует Daily Mail.

Один из них показал, что приделал баскетбольное кольцо к корзине для грязного белья. После этого дети перестали разбрасывать вещи, которым нужна стирка, и начали класть их на место.

Другой продемонстрировал, как превратил форму для льда в блюдо для сервировки: в три отсека он налил соусы, а в другие поставил куриные наггетсы. «Приспособил форму для льда, чтобы дети не устраивали беспорядок во время еды», — подписал он.

На фотографиях, которые публиковали отцы, были и другие идеи того, как упростить жизнь детей и родителей. К примеру, автор одного из снимков сфотографировал столб, к которому он привязал емкость с жидкостью для мыльных пузырей, чтобы его дочери было удобнее играть.

Некоторые лайфхаки касались того, как правильно погреть еду. Так, один мужчина придумал ставить бутылочку с детским питанием на двигатель автомобиля — таким образом он грел и машину, и еду. Другой показал, как греет еду с помощью фена.

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