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    Как спать крепче и быстрее засыпать. Диетологи назвали простые способы

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    Как спать крепче и быстрее засыпать. Диетологи назвали простые способы

    Диетологи рекомендуют пить перед сном вишневый сок и отказаться от алкоголя

    Врачи-диетологи из США назвали несколько простых способов быстрее засыпать и лучше высыпаться. Их рекомендации публикует Eat This, Not That!

    В первую очередь, диетолог Дженны Горхэм (Jenna Gorham) рекомендует желающим крепко спать ночью не пропускать завтрак. Она советует есть утром сухие завтраки, содержащие как можно меньше сахара и изготовленные из простых ингредиентов.

    «Завтрак с низким содержанием сахара и достаточным количеством клетчатки, полезных белков и жиров – лучший вариант для поддержания бодрости и правильного уровня сахара в крови в течение дня», – уверена Горхэм.

    Также по словам Горхэм, не стоит злоупотреблять алкоголем вечером – это отрицательно влияет на фазы быстрого сна, которые очень важны для хорошего отдыха. Кроме того, спиртное нарушает естественную выработку мелатонина – гормона, отвечающего за ритмы сна и бодрствования. Горхэм рекомендует выпивать вечером не более одного бокала вина.

    Также специалисты советуют ужинать как минимум за 3-4 часа перед сном, так как сытная пища поздно вечером нарушает выработку мелатонина и нагружает организм, что тоже может привести к бессоннице.

    Диетолог Лорен Харрис-Пинкус (Lauren Harris-Pincus) напоминает, что недостаточное количество калорий, полученных за день, тоже может стать причиной бессонницы. «Наш организм часто путает голод, жажду и усталость. Поэтому в течение дня необходимо сбалансировано питаться и пить достаточно жидкости, чтобы оставаться энергичным и не нарушать циклы сна», – советует Харрис-Пинкус.

    Кроме того, врач-диетолог Коллин Кристенсен (Colleen Christensen) утверждает, что диеты с низким содержанием клетчатки часто становятся причиной неглубокого, беспокойного сна. Простой способ получить больше клетчатки – заменить обычный хлеб и макароны на цельнозерновые аналоги.

    В качестве перекуса перед сном специалисты рекомендуют чернослив, так как он содержит кальций, магний и витамин B6, помогающие выработке мелатонина. Кроме того, мелатонин содержится в вишне. Кристенсен рекомендует пить перед сном стопроцентный вишневый сок без сахара.

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    Теги: здоровое питание здоровье
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    Как спать крепче и быстрее засыпать. Диетологи назвали простые способы