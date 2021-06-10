Как уснуть в жаркую погоду. Британка поделилась простым лайфхаком

Многие благодарили девушку за полезный совет

Каким бы радостным и приятным ни было наступление долгожданного лета, у него есть один большой минус — изнурительная жара, из-за которой не хочется выходить на улицу днем и очень тяжело спать ночью.

Бессонница из-за жары и духоты заставляет искать хоть какие-то способы охладиться, особенно если в доме нет ни кондиционера, ни вентилятора. Девушка из Великобритании по имени Сэм Баттерсон поделилась простым, но эффективным лайфхаком, который поможет решить проблему со сном в жаркую летнюю погоду.

Как ни странно, но для этого понадобится грелка. Только не с горячей водой, а со льдом. Сэм советует наполнить грелку холодной водой, а затем оставьте ее в морозилке на несколько часов (следите, чтобы грелку не разорвало из-за льда). После этого положите замороженную грелку под одеяло примерно за час до отхода ко сну, а потом переложите в наволочку, пишет The Mirror. Ложитесь спать и наслаждайтесь прохладой.

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