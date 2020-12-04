Как узнать, что смартфон взломан. Специалист перечислил признаки

Самостоятельно помешать хакерам и вернуть контроль над устройством можно с помощью сброса настроек

Основными признаками взлома смартфона является нарушение работы приложений, в том числе их «зависание», и внезапные перезагрузки устройства. Эти и другие характерные особенности «зараженного» гаджета перечислил агентству IT-специалист Дмитрий Пудов.

По его словам, другими признаками являются снижение производительности устройства или более быстрая разрядка аккумулятора. При этом Пудов призвал не паниковать сразу в подобных случаях, так как это может быть связано и с другими причинами.

«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — подчеркнул эксперт ситуации, когда действовать стоит оперативно.

Специалист пояснил, что большинство людей, смартфон которых взламывают, не являются жертвами вымогательства или шантажа. Чаще всего преступников интересует доступ к приложениям мобильного банка и подпискам на платные сервисы.

Самостоятельно помешать хакерам и вернуть контроль над устройством можно с помощью сброса настроек телефона до заводских и изменения всех паролей. Эксперт заключил, что если это не поможет, то стоит обратиться в сервисный центр.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.