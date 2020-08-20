Как выглядит роскошный особняк Дженнифер Лопес за $40 миллионов (фото)



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Роскошный особняк пары может похвастаться 10 спальнями, 12 ванными комнатами

Джей-Ло и Алекс Родригес купили шикарный особняк на острове с говорящим названием Стар. В новом доме пары 10 спален, 12 ванных комнат, роскошно обставленная гостиная, винный зал и терраса с бассейном, откуда открывается живописный вид на пляж и океан.

По сообщению западных СМИ, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили еще один особняк на частном острове Стар в Майами. Новый дом обошелся паре в $40 млн. Свое название остров Стар получил не случайно: в разное время на этом острове имели недвижимость Ленни Кравиц, Мадонна, Уилл Смит, Сильвестр Сталлоне и другие звезды.

Роскошный особняк пары может похвастаться 10 спальнями, 12 ванными комнатами, просторной гостиной с антикварной мебелью и камином, винными залом, обшитым деревянными панелями, а также живописным патио с бассейном и панорамным видом на залив Бискейн, пляж и бескрайнюю гладь океана. К дому прилагается собственный причал, так что будущим супругам можно не волноваться, что вездесущие папарацци смогут их подкараулить.

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