Как звучит твое удовольствие: в сети появилась онлайн-аудиобиблиотека женских оргазмов



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Авторы хотят развеять навязанные порнографией стереотипы о якобы «правильную» поведение женщин во время секса

Записи можно искать по названию и сортировать по популярности

В 2017 году магазин секс-игрушек Bijoux создал аудиобиблитеку женских оргазмов. Этот проект позволяет не только прослушать чужие оргазмы, но и анонимно опубликовать запись своего.

Каждая аудиодорожка на сайте сопровождается хэштегом, описывающие зоны стимуляции и средства, при которых удалось достичь оргазма. Таких треков набралось уже более ста, каждый из них получил уникальное имя «В ожидании своего викинга», «Дельфин» и другие. Впоследствии звуки своих оргазмов стали публиковать и мужчины.

orgasmsoundlibrary.com/#gallery

Проект имеет просветительскую цель. Его авторы хотят развеять навязанные порнографией стереотипы о якобы «правильную» поведение женщин во время секса. «Порно и романтические фильмы имеют огромное влияние на наши желания, ожидания и сексуальное поведение», - говорится на сайте библиотеки. К такому выводу авторы пришли после опроса 1465 респондентов: 51% женщин и 49% мужчин.

Джерело: bit.ua