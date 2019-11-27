  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Как звучит твое удовольствие: в сети появилась онлайн-аудиобиблиотека женских оргазмов

    • Розсилка
    <p>Авторы хотят развеять навязанные порнографией стереотипы о якобы &laquo;правильную&raquo; поведение женщин во время секса</p> <div></div> - Как звучит твое удовольствие: в сети появилась онлайн-аудиобиблиотека женских оргазмов

    Авторы хотят развеять навязанные порнографией стереотипы о якобы «правильную» поведение женщин во время секса

    Записи можно искать по названию и сортировать по популярности

    В 2017 году магазин секс-игрушек Bijoux создал аудиобиблитеку женских оргазмов. Этот проект позволяет не только прослушать чужие оргазмы, но и анонимно опубликовать запись своего.

    Каждая аудиодорожка на сайте сопровождается хэштегом, описывающие зоны стимуляции и средства, при которых удалось достичь оргазма. Таких треков набралось уже более ста, каждый из них получил уникальное имя «В ожидании своего викинга», «Дельфин» и другие. Впоследствии звуки своих оргазмов стали публиковать и мужчины.

    screenshot_12_13
    orgasmsoundlibrary.com/#gallery

    Проект имеет просветительскую цель. Его авторы хотят развеять навязанные порнографией стереотипы о якобы «правильную» поведение женщин во время секса. «Порно и романтические фильмы имеют огромное влияние на наши желания, ожидания и сексуальное поведение», - говорится на сайте библиотеки. К такому выводу авторы пришли после опроса 1465 респондентов: 51% женщин и 49% мужчин.

     

    Джерело: bit.ua

    здоровье
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ