15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» рассказала о буллинге на саммите ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда попросила всех присутствующих посодействовать в создании социальных программ и законов, которые обезопасят детей от травли

Актриса не понаслышке знает, каково это – подвергаться травле со стороны одноклассников.

На днях Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, которая является самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ, подняла тему буллинга на саммите ООН.

Девушка рассказала, что в школе чувствовала себя очень уязвимой и беспомощной, когда ее третировала группа учеников.

«Мне повезло. Благодаря своей семье, друзьям и окружающим меня людям я смогла справиться с негативными чувствами и вернуть себе уверенность. Но миллионам других детей так не повезло. Они все еще борются со своими страхами в полной темноте. Буллинг и онлайн угрозы никогда не бывают безобидными. Они ставят под угрозу психическое здоровье детей и вызывают стресс. И в самых страшных случаях, когда издевательства становятся постоянными, это может привести к саморазрушению, болезням и даже самоубийству», – сказала Милли Бобби Браун.