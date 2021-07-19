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    Какие фрукты и ягоды самые полезные для употребления в жару

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    Какие фрукты и ягоды самые полезные для употребления в жару

    Для здорового пищеварения также очень полезны бананы

    Клинический диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen) из США назвала самые полезные фрукты и ягоды для регулярного употребления, которые помогут сохранить активность и здоровье в жаркие летние месяцы. Ее советы приводит Digital Journal.

    Лучшими ягодами специалист считает чернику, ежевику и малину. Они являются богатым источником антиоксидантов, защищают клетки организма от повреждений, а также нормализуют показатели сахара и инсулина в крови.

    Положительно на количество сахара влияют яблоки, также улучшающие микрофлору кишечника. Петерсен отмечает, что к выбору яблок нужно относиться внимательно, так как эти фрукты часто бывают насыщены пестицидами.

    Для здорового пищеварения также очень полезны бананы. Они богаты пребиотиками и клетчаткой, причем, чем зеленее банан, тем больше в нем крахмала, и тем полезнее он для кишечника.

    Еще одним полезным фруктом специалист считает авокадо. В нем содержится много клетчатки и жирных кислот омега-3, которые делают этот плод очень сытным и способствуют снижению веса. Кроме того, содержащиеся в авокадо антиоксиданты поддерживают функции сердца.

    Петерсен также рекомендует употреблять апельсины, которые, помимо витамина C, богаты витамином B и калием. Сочетание этих элементов снижает интенсивность воспалительных процессов, нормализует кровяное давление и положительно влияет на уровень сахара в крови. Специалист заметила, что она рекомендует именно есть апельсины, а не пить сок из этих фруктов, так как во время приготовления сока теряются многие полезные свойства.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: здоровое питание
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    Какие фрукты и ягоды самые полезные для употребления в жару