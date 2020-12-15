Какие продукты защищают от потери памяти с возрастом

C улучшением умственных способностей было связано регулярное употребление баранины

Согласно новому исследованию ученых из университета Айовы (США) пища, которую мы едим сейчас, может напрямую влиять на наши когнитивные способности в более поздние годы.

Команда исследователей проанализировала данные о здоровье 1787 людей в возрасте от 46 до 77 лет с помощью UK Biobamk. Затем участники проходили тест Fluid Intelligence Test (FIT), показывающий способности человека быстро думать и принимать решения, а также отвечали на вопросы анкеты об их питании. В анкете они писали о том, как часто и в каких количествах употребляют свежие фрукты и овощи, сыр, рыбу, мясо, хлеб, а также алкоголь: пиво, сидр, красное и белое вино.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Alzheimer’s Disease показали, что сыр является продуктом, способным защитить человека от когнитивных проблем даже в позднем возрасте. Также с улучшением умственных способностей было связано регулярное употребление баранины, но не другого красного мяса.

А вот чрезмерное употребление сои, наоборот, может негативно повлиять на когнитивные способности в позднем возрасте. Но такой эффект продукт оказывает не на всех людей, а на тех, кто больше остальных подвержен риску болезни Альцгеймера.

«Я был приятно удивлен тем, что употребление таких продуктов, как сыр и красное вино не только улучшает наше настроение, помогая справиться с неприятностями из-за пандемии, но еще и защищает нас от возрастных изменений когнитивных способностей», — сказал Ауриэль Виллетт, один из авторов исследования.

Ученые уверены, что правильный выбор продуктов способен предотвратить снижение когнитивных функций с возрастом и защитить мозг от болезни Альцгеймера. Однако специалистам требуются рандомизированные клинические испытания для того, чтобы сделать окончательный вывод о влиянии пищи на наш мозг.

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