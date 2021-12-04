Какой фильм признали лучшим в 2021 году

В номинации «Лучший актер» победил Эндрю Гарфилд

Объявлены победители премии Sunset Circle Award. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Дюну» Дени Вильневаа признали лучшим фильмом года. Лента обошла такие проекты, как «Не смотрите наверх», «Белфаст», «Король Ричард» «Французский вестник», «Власть пса», «Спенсер», «Сирано», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Быть Рикардо». «Дюну» также отметили за лучший актерский состав, а Вильнев стал лучшим режиссером.

В номинации «Лучший актер» победил Эндрю Гарфилд, снявшийся в картине «Тик-так, бум!». Главной актрисой признали Кристен Стюарт, которая сыграла в «Спенсере». Появившиеся в фильме «Белфаст» Джейми Дорнан и Катрина Балф получили призы как лучшие актеры второго плана.

Ранее сообщалось, что «Игру престолов» хотели продлить еще на два сезона.

О несбывшихся планах Мартина рассказал журналист Джеймс Эндрю Миллер в своей книге «Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам». Миллер пообщался с агентом писателя Полом Хаасом и выяснил интересные детали.