16 ванных комнат, теннисный корт и театр: что известно о новом доме принца Гарри и Меган Маркл



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Как ни старались 39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри оставаться в тени, репортерам уже удалось не только все выяснить про новый дом супругов, но и раздобыть его фотографии.

Согласно представленным документам, особняк в Санта-Барбаре герцоги Сассекские приобрели 18 июня за 14,7 миллиона долларов. Дом площадью 1 700 квадратных метров с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Монтесито расположен на территории в 2,19 гектара.

Главный дом включает в себя библиотеку, офис, спа-салон с отдельной сухой и влажной саунами, тренажерный зал, игровую комнату, галерею, театр, винный погреб и гараж на пять автомобилей.

На территории особняка есть многоярусные розовые сады, растут высокие итальянские кипарисы, лаванда, столетние оливковые деревья. Кроме того, там есть теннисный корт, чайный дом, детский коттедж и бассейн. Специально для гостей есть дом с двумя кроватями и двумя ванными комнатами.

По словам королевских инсайдеров, купить дом супругам помог отец Гарри принц Чарльз.

«Чарльз был очень рад им помочь. Он предан обоим своим сыновьям и всегда будет помогать им, когда сможет», — рассказал источник.

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