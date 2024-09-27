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Картину Ван Гога продали за понад $32 млн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Les canots amarrés, 1887
картина Ван Гога

Les Canots Amarres був центральним елементом першого вечірнього продажу, який відбувся з нагоди відкриття нової штаб-квартири аукціонного дому Christie's в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Аукціонний дім Christie's у Гонконгу продав картину відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога за $32,2 млн, повідомляє Le Monde.

Картина, що демонструє перехід художника від темного реалізму до яскравого імпресіонізму, була продана за десятки мільйонів, але при цьому не виправдавши очікувань, що вона досягне рекордної ціни.

Якби торги досягли вищої межі оціночної вартості, вона могла б перевершити «Воїна» Жана-Мішеля Баскія , який у 2021 році коштував 323,6 мільйона гонконгських доларів, як найдорожчу західну картину, продану в Азії. Але молоток аукціоніста Адрієна Майєра впав у четвер на 250 мільйонів гонконгських доларів.

Картина під назвою Les Canots Amarres («Пришвартовані човни») була центральним лотом під час вечірніх торгів 26 вересня, присвячених відкриттю нової штаб-квартири аукціонного дому Christie's у Гонконгу.

Митець написав полотно у французькому містечку Асньєр на околиці Парижа влітку 1887 року. Там Ван Гог створив майже 40 своїх картин.

Картина Les Canots Amarres належала італійській королівській родині Бурбонів Обох Сицилій.

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Теги: художник картина аукціон

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