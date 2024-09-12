Фонд держмайна вперше продав на аукціоні актив зі стартовою ціною в 1 грн
Будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі вдалося продати за 1,5 млн грн
Фонд державного майна України успішно провів перший аукціон з приватизації об'єкта, який виставляли на продаж зі стартовою ціною в одну гривню. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
За результатами торгів, що відбулися 10 вересня, будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі площею 25,8 кв. м продали за 1,5 млн грн.
«У ході торгів за об’єкт нерухомості змагалися 11 учасників, що зумовило колосальне зростання ціни, від початкової – 1 грн, до фінальної – 1 500 001 грн. Також покупець має додатково сплатити 300 тис. ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн», – зазначається у повідомленні.
Крім того, 11 вересня, судячи з даних «Прозорро.Продажі» пройшли торги з продажу нежитлової двоповерхової будівлі по вулиці Богданюка, 13 у Балті Одеської області загальною площею 492 кв. м. Її ввели в експлуатацію в 1968 році, там наявні є електропостачання, водопостачання, опалення. Також до лота входить котельна, вбиральня, сарай, гараж, ворота та огорожа. За цей об'єкт змагалися відразу 12 учасників, а перемогу здобуло приватне підприємство «Левчик», запропонувавши 2,5 млн й 1 грн – на одну гривню більше, ніж фермерське господарство «Албис».
Своєю чергою, 12 вересня, відбувся аукціон з продажу адмінбудівлі загальною площею 281,5 кв. м на вулиці Соборній, 118 у Рені Одеській області. Йдеться про цегляний будинок 1960 року побудови з окремими гаражем, сараєм та вбиральнею.
За нього змагалися чотири учасники, і переможцем виявилася Еліте Севастьянова, яка запропонувала 490 001 грн – на одну гривню більше за свою конкурентку Тетяну Лащенко.
У середні серпня Фонд держмайна виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.
Як повідомлялося, середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна за п’ять місяців поточного року становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду держмайна.
Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на приватизацію перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові.
До слова, Кабінет міністрів затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.
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