«Художнику, вставай!» Білоруський акціоніст намагався розкопати могилу Ван Гога (відео)

Білорусу не вдалося розбудити Ван Гога, йому завадив охоронець, який повалив горе-митця на землю

Художник Олексій Кузьмич із Білорусі провів дивну акцію Renaissance, розкопавши могилу всесвітньовідомого художника Вінсента Ван Гога.

Легендарний постімпресіоніст похований на міському цвинтарі у французькому місті Овер-сюр-Уаз. Сюди Олексій Кузьмич прийшов у білому костюмі та з білою фарбою на обличчі. Перед своїм дивним вчинком білоруський художник звернувся до туристів на цвинтарі.

«Дорогі друзі, ви прийшли сюди зі смутком, я розумію. Я теж не можу жити у світі, де немає художників. Але з цього моменту все зміниться. Сьогодні знаменний день, коли артист повернеться до цього світу. Вітаю всіх вас із цим чудовим днем»,– сказав Кузьмич.

Після цього акціоніст спробував розбудити Ван Гога будильником, а потім почав розкопувати могилу.

«Художнику, час вставати! Художнику!», – супровожджував свої дії репліками Кузьмич.

Проте білорусу не вдалося розбудити Ван Гога, йому завадив охоронець, який повалив горе-митця на землю.

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