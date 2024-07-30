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«Художнику, вставай!» Білоруський акціоніст намагався розкопати могилу Ван Гога (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Художнику, вставай!» Білоруський акціоніст намагався розкопати могилу Ван Гога (відео)
Білоруський художник з лопатою на могилі Вінсента ван Гога
фото з відкритих джерел

Білорусу не вдалося розбудити Ван Гога, йому завадив охоронець, який повалив горе-митця на землю

Художник Олексій Кузьмич із Білорусі провів дивну акцію Renaissance, розкопавши могилу всесвітньовідомого художника Вінсента Ван Гога.

Легендарний постімпресіоніст похований на міському цвинтарі у французькому місті Овер-сюр-Уаз. Сюди Олексій Кузьмич прийшов у білому костюмі та з білою фарбою на обличчі. Перед своїм дивним вчинком білоруський художник звернувся до туристів на цвинтарі.

«Дорогі друзі, ви прийшли сюди зі смутком, я розумію. Я теж не можу жити у світі, де немає художників. Але з цього моменту все зміниться. Сьогодні знаменний день, коли артист повернеться до цього світу. Вітаю всіх вас із цим чудовим днем»,– сказав Кузьмич.

Після цього акціоніст спробував розбудити Ван Гога будильником, а потім почав розкопувати могилу.

«Художнику, час вставати! Художнику!», – супровожджував свої дії репліками Кузьмич. 

Проте білорусу не вдалося розбудити Ван Гога, йому завадив охоронець, який повалив горе-митця на землю. 

Нагадаємо, картину художника Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» продали за $300 000 на аукціоні Goldens у Києві. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на аукціонний дім Goldens.

До слова, Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ на честь річниці з дня коронації. Картина виконана олійними фарбами у яскраво червоних кольорах, Чарльз III на новому портреті зображений із мечем у руці, а на його плечі сидить метелик. Виконаний художником Джонатаном Єо портрет короля викликав неоднозначну реакцію у мережі.

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Теги: Франція художник

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