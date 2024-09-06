Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону
Годинник Медведчука із зображенням Оксани Марченко вдалося продати лише за 485 тис. грн
фото з відкритих джерел

Найдорожчим лотом аукціону став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн. 

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у перший день аукціону реалізувало вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума у Telegram.

«Сьогодні відбувся аукціон на «Прозорро.Продажі» де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука. Усього з виставлених 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників. Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень», – ідеться у повідомленні.

Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн. Годинник Rolex, зі стартовою ціною 416 583 грн, було реалізовано за 550 тис. грн.

Серед інших проданих лотів:

  • годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко за 485 тис. грн;
  • Dolce & Gabbana за 233,8 тис. грн;
  • «Москва Кремль» за 105,7 тис. грн;
  • два годинники Rolex за 700 тис. грн та 550 тис. грн відповідно;
  • Cartier за 200 тис. грн та годинник «Держрезерв України» за 41,5 тис. грн.

Кошти від реалізації годинників надійдуть до державного бюджету та будуть спрямовані на придбання військових облігацій.

АРМА планує реалізувати решту 12 годинників на наступних аукціонах, про що буде повідомлено додатково.    

Нагадаємо, Агентство з розшуку та управління активами виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука

За словами посадовиці, загальна оцінка колекції становить 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів: годинники Breguet 4416К, Patek Philippe та Dolce & Gabbana оцінені у 1,8 млн грн, 1,2 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука.

Читайте також:

Теги: Держрезерв аукціон АРМА Москва Олена Дума

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оккупанты несут огромные потери
Потери России. Продолжительность жизни наёмника в росармии – до двух месяцев
24 серпня, 13:29
Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Путин прилетел в Баку и поиздевался над преданными армянами
19 серпня, 17:17
Шаблю було продано за 10 млн грн
Шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продано на онлайн-аукціоні
15 серпня, 22:05
Росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві
РФ може організувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну – РНБО
14 серпня, 01:10
Ед Паунолл отримав унікальне яйце після того, як його відправили кур’єром із Шотландії
Британець купив на аукціоні яйце, яке зустрічається один раз на мільярд (фото)
22 серпня, 23:30
Наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія
Курська операція виявила «справжніх друзів» Кремля: хто підтримав Росію
17 серпня, 18:59
За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити
У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)
31 серпня, 15:45
РФ скаржиться на атаку БпЛА у кількох областях, під ударом – Москва
РФ скаржиться на атаку БпЛА у кількох областях, під ударом – Москва
1 вересня, 05:20
Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів з рахунку казино
АРМА стягує рекордні 2,6 млрд грн з онлайн-казино, яке пов’язане з РФ
Вчора, 16:42

Суспільство

АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону
АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону
Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука
Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука
Сирський назвав пріоритети для української армії
Сирський назвав пріоритети для української армії
Різдво Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, традиції, прикмети та заборони
Різдво Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, традиції, прикмети та заборони
В Україні посилилась посуха
В Україні посилилась посуха
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
11K
Дівчина Кулеби відреагувала на його звільнення
11K
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
7614
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua