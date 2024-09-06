АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону

Годинник Медведчука із зображенням Оксани Марченко вдалося продати лише за 485 тис. грн

Найдорожчим лотом аукціону став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у перший день аукціону реалізувало вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума у Telegram.

«Сьогодні відбувся аукціон на «Прозорро.Продажі» де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука. Усього з виставлених 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників. Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень», – ідеться у повідомленні.

Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн. Годинник Rolex, зі стартовою ціною 416 583 грн, було реалізовано за 550 тис. грн.

Серед інших проданих лотів:

годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко за 485 тис. грн;

Dolce & Gabbana за 233,8 тис. грн;

«Москва Кремль» за 105,7 тис. грн;

два годинники Rolex за 700 тис. грн та 550 тис. грн відповідно;

Cartier за 200 тис. грн та годинник «Держрезерв України» за 41,5 тис. грн.

Кошти від реалізації годинників надійдуть до державного бюджету та будуть спрямовані на придбання військових облігацій.

АРМА планує реалізувати решту 12 годинників на наступних аукціонах, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та управління активами виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука.

За словами посадовиці, загальна оцінка колекції становить 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів: годинники Breguet 4416К, Patek Philippe та Dolce & Gabbana оцінені у 1,8 млн грн, 1,2 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука.