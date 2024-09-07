В Англії можна придбати на аукціоні «затишний» бункер, але є нюанс
На аукціоні в Англії продадуть бункер часів Холодної війни. Він розташований поблизу курортного міста Бакстон
Списаний бункер часів холодної війни йде з молотка в Англії. Це унікальний житловий простір, хоча будь-який потенційний покупець швидко помітить відсутність однієї необхідної побутової речі. Про це пише Daily Star.
У Великій Британії виставили на продаж «затишний» бункер, який може стати прихистком на випадок ядерного вибуху, але йому вистачає одного життєво важливого компонента для життя під землею.
Укриття збудували в 1950-х роках для порятунку працівників Королівського спостережного корпусу в разі нападу. А вивели з експлуатації у 1991 році.
«Списаний бункер часів холодної війни поблизу Бакстона, графство Дербішир, йде з молотка як унікальне житлове приміщення. Чудернацьке житло може похвалитися такими необхідними речами, як гігантська картина ядерного вибуху на одній стіні, кремовий килимок з овчини, оксамитові штори і двоспальне ліжко», – пишуть журналісти.
В оголошенні пишуть, що він «у відмінному стані». Драбина під люком веде на глибину 6 метрів під землю. Затишна кімната-студія має також шафу, газову плиту для кемпінгу, електричний обігрівач і навіть запас пива. Електрику та освітлення отримують від гігантської батареї. Але, на жаль, у приміщенні немає туалету.
Бункер з ділянкою мають продати на аукціоні 26 вересня. Приблизна ціна за нетипову нерухомість може становити орієнтовно від 15 тис. до 20 тис. фунтів стерлінгів (від 802,5 тис. до мільйона гривень).
В описі від аукціоніста SDL Property Auctions йдеться, що бункер безпечний, сухий і в початковому стані. Нинішній власник відремонтував і оздобив його для нового власника, йдеться в описі. Учасникам аукціону пропонують позмагатись за «шматочок історії Британії з минулої війни». За потреби там можна комфортно жити трьом людям.
Як пише Daily Star, цей бункер є одним із приблизно 1500 бункерів, побудованих у період холодної війни, коли Велика Британія зміцнювала свою оборону, а населення все більше хвилювалося щодо ядерної загрози з боку інших країн.
До слова, у Гамбурзі 58-метровий бункер, побудований з використанням примусової праці ще за часів Третього Рейху, переобладнали в готельний комплекс, де за суму від €180 будь-хто охочий може зняти номер.
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