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В Англії можна придбати на аукціоні «затишний» бункер, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Англії можна придбати на аукціоні «затишний» бункер, але є нюанс
Бункер для працівників Королівського спостережного корпусу вивели з експлуатації у 1991 році
фото: SDL Property Auctions

На аукціоні в Англії продадуть бункер часів Холодної війни. Він розташований поблизу курортного міста Бакстон

Списаний бункер часів холодної війни йде з молотка в Англії. Це унікальний житловий простір, хоча будь-який потенційний покупець швидко помітить відсутність однієї необхідної побутової речі. Про це пише Daily Star.

У Великій Британії виставили на продаж «затишний» бункер, який може стати прихистком на випадок ядерного вибуху, але йому вистачає одного життєво важливого компонента для життя під землею. 

Укриття збудували в 1950-х роках для порятунку працівників Королівського спостережного корпусу в разі нападу. А вивели з експлуатації у 1991 році. 

«Списаний бункер часів холодної війни поблизу Бакстона, графство Дербішир, йде з молотка як унікальне житлове приміщення. Чудернацьке житло може похвалитися такими необхідними речами, як гігантська картина ядерного вибуху на одній стіні, кремовий килимок з овчини, оксамитові штори і двоспальне ліжко», – пишуть журналісти.

В оголошенні пишуть, що він «у відмінному стані». Драбина під люком веде на глибину 6 метрів під землю. Затишна кімната-студія має також шафу, газову плиту для кемпінгу, електричний обігрівач і навіть запас пива. Електрику та освітлення отримують від гігантської батареї. Але, на жаль, у приміщенні немає туалету.

Бункер з ділянкою мають продати на аукціоні 26 вересня. Приблизна ціна за нетипову нерухомість може становити орієнтовно від 15 тис. до 20 тис. фунтів стерлінгів (від 802,5 тис. до мільйона гривень).

Продавці кажуть, що бункер у відмінному стані
Продавці кажуть, що бункер у відмінному стані

В описі від аукціоніста SDL Property Auctions йдеться, що бункер безпечний, сухий і в початковому стані. Нинішній власник відремонтував і оздобив його для нового власника, йдеться в описі. Учасникам аукціону пропонують позмагатись за «шматочок історії Британії з минулої війни». За потреби там можна комфортно жити трьом людям.

Як пише Daily Star, цей бункер є одним із приблизно 1500 бункерів, побудованих у період холодної війни, коли Велика Британія зміцнювала свою оборону, а населення все більше хвилювалося щодо ядерної загрози з боку інших країн.

До слова, у Гамбурзі 58-метровий бункер, побудований з використанням примусової праці ще за часів Третього Рейху, переобладнали в готельний комплекс, де за суму від €180 будь-хто охочий може зняти номер.

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Теги: вибух аукціон житло Велика Британія нерухомість

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