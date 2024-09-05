Колекція на 10 млн грн: АРМА анонсувала аукціон з продажу годинників Медведчука

Представники організатора торгів, потенційні покупці та експерти мали змогу відкрити та оглянути кожен представлений до продажу годинник

Олена Дума: Експерти були здивовані унікальними характеристиками деяких екземплярів

У п'ятницю, 6 вересня, відбудеться аукціон на якому виставлять колекцію коштовних годинників нардепа-зрадника Віктора Медведчука. Загальна вартість лотів становить понад 10 млн грн. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Сьогодні АРМА забезпечило доступ до цих арештованих активів для потенційних покупців, експертів-годинникарів та представників громадськості.

Представники організатора торгів, потенційні покупці та експерти мали змогу відкрити та оглянути кожен представлений до продажу годинник.

Експерти були здивовані унікальними характеристиками деяких екземплярів, повідомляє Дума. Зокрема, деякі годинники мають такі виняткові для своїх марок ексклюзивні відмінності: виготовлення корпусу в золоті (що ніколи не зустрічалося раніше для марки Dolce & Gabbana), дзеркальні серійні номери, що є винятком для такої марки як Breguet.

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Загальна оцінка всіх 20 лотів - 10,6 млн грн. Після продажу ці кошти підуть до держбюджету та на Військові облігації фото: АРМА

Такі та інші приклади, виявлені та зафіксовані під час демонстрації арештованих годинників Медведчука здивували експертів та зацікавили потенційних покупців.

«Після проведення аукціону та реалізації лотів, кошти надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій. Таким чином АРМА забезпечить підтримку Збройних Сил України, ефективно управляючи майном зрадника України», – резюмували в Агентстві.

Загальна оцінка всіх 20 лотів становить 10,6 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів.

Як повідомлялося, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука.