До музею та на аукціон: АРМА визначила долю картин Медведчука

Отримані кошти за продаж картин будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) отримало висновки експертів щодо заарештованих картин, які належали підозрюваному в державній зраді колишньому нардепу Віктору Медведчуку. Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.

Зазначається, що з 284 картин – 148 мають культурну цінність і їх передадуть до Національного художнього музею України. Інші 136 картин не мають значної культурної цінності й будуть продані через Prozorro.Продажі.

«Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Олена Дума зазначає, що раніше АРМА не мало законодавчого механізму, що дозволяє передавати заарештовані активи та культурні цінності до національних музеїв. Цей законодавчий механізм може бути створений цього тижня. Йдеться про законопроєкт №11280-1 про особливості управління культурними цінностями й іншими активами.

Як відомо, у жовтні 2022 року правоохоронці вилучили з маєтку Віктора Медведчука у Пущі-Водиці 316 предметів мистецтва, більшість із яких – картини. Віктор Медведчук володів творами музейного рівня. Зокрема, це роботи Івана Айвазовського, Володимира Орловського, Сергія Васильківського, Йосипа Бокшая, Костянтина Коровіна, Костянтина Крижицького.

Як повідомлялося, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Нагадаємо, АРМА виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука.

Загальна оцінка колекції становить 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів: годинники Breguet 4416К, Patek Philippe та Dolce & Gabbana оцінені у 1,8 млн грн, 1,2 млн грн та 1 млн грн відповідно.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.