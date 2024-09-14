Морський дрон Magura отримав незвичну прикрасу (відео)

На ударному морському безпілотнику з'явилася творча композиція

Заслужений майстер народної творчості України Рустем Скибін перетворив морський дрон Magura V5 на мистецький об’єкт. Тепер один із безпілотників, який буде нищити російські кораблі, має на борту бойовий кримськотатарський орнамент. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В основу орнаменту художник заклав кримський або кефінський тюльпан, який символізує молодого чоловіка, захисника. Творча композиція на ударному морському дроні позначає доблесть, волю до перемоги та союзну підтримку.

«Художній проєкт з «Магурою» має за мету нагадати про успіхи України під час війни з росією у Чорному морі, досягнуті майстерністю наших воїнів та технологічною зброєю», – зазначило ГУР.

Розвідники нагадали, що Magura V5 – перший і наразі єдиний у світі надводний безпілотник, який у бойових умовах знищив кораблі противника. Серед переваг українського дрона – його гідродинамічний корпус, який забезпечує високі маневреність та рівень маскування під час місій.

Мистецький розпис корпусу Magura V5 відбувся в межах підтримки Саміту «Кримська платформа».

Зазначається, що завдяки цьому надводному безпілотнику спецпризначенці ГУР уразили біля берегів Криму вже 18 російських кораблів та суден, дев’ять із яких – повністю знищили. Загальні збитки, завдані агресору «Магурами», оцінюється у понад пів мільярда доларів.

Нагадаємо, що український ударний морський дрон Magura V5, за результатами дослідження, опублікованими у польському виданні Political Science and Security Studies Journal, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії.

До речі, за словами президента Володимира Зеленського, Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Міноборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

Раніше Верховна Рада України проголосувала за закон, який унормовує створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ.