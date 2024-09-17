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Мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України
17 вересня в День рятівника, представники Національного реєстру рекордів України визнали цей витвір як найбільшу площу муралу на вежі пожежної частини
фото: ДСНС

Мурал створив чернігівський рятувальник Віталій Вороний

У Бородянці мурал на будівлі відновленої пожежної частини потрапив до реєстру рекордів України
До Дня рятівника Національний реєстр рекордів України визнав мурал на відновленій пожежній частині в місті Бородянка – найбільшим. Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини.

Як зазначається, даний мурал створив чернігівський рятувальник Віталій Вороний. Художник відобразив на башті яскравий потужний образ, підкреслюючи важливу роботу, яку виконують рятувальники.

Мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України фото 1

«Яскрава та символічна для кожного українця аерографія прикрашає  31-Державну пожежно-рятувальну частину та є символом незламності та створення краси на руїнах, як знак відновлення та розквіту нашого духу», – йдеться у повідомленні.

Мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України фото 2


В пресслужбі також відзначили, що 17 вересня в День рятівника, представники Національного реєстру рекордів України визнали цей витвір як найбільшу площу муралу на вежі пожежної частини, яка виконана майстром-вогнеборцем у техніці аерографія.

Раніше повідомлялося, що майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки.

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Теги: мурал рекорд рятувальники реєстр художник Бородянка

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