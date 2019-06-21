Леся Никитюк заставит украинских знаменитостей танцевать и петь



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Телеведущая начала работу над новым шоу «Шалена зірка»

В этом шоу две звезды соревнуются между собой. Селебритиз поют, танцуют и выглядят совсем не так, какими их привыкли видеть поклонники. В шоу примут участие звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта.

«Шалена зірка» состоит из пяти ярких раундов и финала. В одном из раундов звезды попытаются угадать композицию по звучанию минусовки, в другом – с помощью танцев постараются изобразить песню, которая звучит у них в наушниках. Трек должна будет угадать группа поддержки, состоящая из двух человек – родственников или коллег участника. К слову, именно они будут помогать и поддерживать звезду во время каждого конкурса.

В финале звезды будут перевоплощаться в украинских и зарубежных певцов и музыкантов. Участникам нужно будет показать отрывок из клипа, который они увидят экране. Главная задача – предварительно с помощью грима и костюма перевоплотившись в знаменитость из клипа, завоевать симпатии зрителей, которые проголосуют и определят, у кого из участников больше драйва, харизмы и умения завести публику.

«Идея создания проекта появилась, когда снимали музыкальные выпуски «Хто зверху?» Мы поняли, что Леся Никитюк очень любит петь, она у нас оказалась звездой караоке – знает и поет все наши и мировые хиты. Причем делает это классно. Я думаю, что она легко могла бы составить конкуренцию многим нашим исполнителям, если бы начала карьеру певицы. Поэтому мы решили придумать музыкальный проект «под нее», чтобы он ей был интересен. Вся творческая группа вдохновилась этой идеей. Мы вместе с Аней Вовк, Леной Ботниковой, Женей Скрипниченко, Максом Пастуховом и редакторами «Хто зверху?» придумали «Шалену зірку», - отметила Елена Антонова, директор Cтудии №1, создающей новое шоу.

Стоит отметить, что в новом шоу не обошлось и без невероятных костюмов для финального конкурса, которые должны быть максимально похожими на образы звезд в клипе. По словам стилистов шоу, для Ивана Люленова пришлось создавать специальный принт и затем наносить его на белую ткань, чтобы воссоздать костюм Stromae из клипа Tous Les Mêmes.

Перевоплощение звезды в финале действительно один из самых ярких моментов шоу.

«Вы увидите Рики Мартина в исполнении Иракли Макацарии, комичным и очень веселым получилось выступление Артема Гагарина в образе Натальи Могилевской, – рассказала Елена Антонова. Даша Астафьева перевоплотилась в Мадонну, вышел очень крутой номер».