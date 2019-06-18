Известная телеведущая раскрыла рецепт вкуснейшего клубничного конфитюра



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Татьяна Высоцкая

Татьяна Высоцкая успевает не только работать на телевидении, но и баловать домочадцев разнообразными сладостями

Клубничный сезон близится к концу, и, если вы уже вдоволь наелись этим лакомством, поэтому уже пора позаботиться о вкусных зимних вечерах.

Ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая поделилась в социальной сети рецептом оригинального клубничного конфитюра, а также рассказала о секретном ингредиенте.

«Вряд ли существуют более крышесносящие ароматы, чем клубничный, малиновый и вишневый. Ох, как они отдают свой запах, закипая с сахаром на огне! Ягодный рай продолжается в вареньях. Я не люблю целые ягоды в варенье. Мой формат деликатный – джем, или, если изысканно и по-французски – конфитюр», – отметила Татьяна Высоцкая.

Изучив множество рецептов, ведущая соединила их воедино и вывела свой. Она пользуется правилом – варить джем трижды по пять минут. Однако его важно не переварить, чтобы сохранить цвет и аромат.

«Итак, покупаем клубнику, прокручиваем на мясорубке, добавляем сахар. На килограмм хватит и 600 г сахара, если не любите приторность. Варим варенье 5 минут. Остыло – еще раз прокипятите 5 минут, но уже с добавлением половины лимона. Опять остыло – последние 5 минут варки – и еще половина лимона», – рассказала ведущая телеканала Стб.

Ингредиент, который делает обычное жидкое варенье красивым спелым конфитюром – агар-агар. Все, что нужно – растворить его, как указано на пакетике, довести до кипения и добавить в джем. Лакомство готово!