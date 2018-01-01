После скандала с Харви Вайнштейном Голливуд накрыла череда обвинений в сексуальных домогательствах многих знаменитостей

На этот раз очередь дошла до 61-летнего иллюзиониста Дэвида Копперфильда. В издание The Wrap обратилась бывшая модель Бриттни Льюис и сообщила, что подверглась насилию со стороны Дэвида, когда ей было 17 лет. Они познакомились около 20 лет назад на конкурсе красоты в Японии. Бриттни согласилась выпить вместе



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После скандала с Харви Вайнштейном Голливуд накрыла череда обвинений в сексуальных домогательствах многих знаменитостей

На этот раз очередь дошла до 61-летнего иллюзиониста Дэвида Копперфильда.

В издание The Wrap обратилась бывшая модель Бриттни Льюис и сообщила, что подверглась насилию со стороны Дэвида, когда ей было 17 лет. Они познакомились около 20 лет назад на конкурсе красоты в Японии. Бриттни согласилась выпить вместе с иллюзионистом в баре его отеля, а затем они оказались уже в номере. По словам женщины, Дэвид подсыпал ей что-то в бокалы, поэтому она не поняла, как все произошло, но помнит поцелуи и навязчивое поведение звезды.

«Помню, как он меня раздел и целовал. Сначала лицо, а затем спускался ниже по моему телу. На утро он убеждал меня, что у нас не было интимной связи, ведь я была несовершеннолетняя. Никаких следов действительно не было, но предполагаю, что он мог использовать презерватив», — заявила Бриттни.

Интересно, что статья с обвинениями появилась в Сети практически сразу после того, как Дэвид Копперфильд опубликовал в Twitter пост в поддержку движения Me Too. Пока что иллюзионист и его представители никак не прокомментировали рассказ модели.

Джерело: graziamagazine.ru