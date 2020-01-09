Netflix показал официальный таймлайн сериала «Ведьмак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С представленной схемой будет проще понять хронологический порядок всех событий

Сериал «Ведьмак», созданный по книгам Анджея Сапковского, вышел на Netflix 20 декабря

Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак». Это визуальная схема, где отображены сюжетные линии главных героев сериала в хронологическом порядке.

Раньше всего во вселенной «Ведьмака» произошли события, связанные с судьбой чародейки Йеннифер. Она попала в Аретузу (школу магии для юных чародеек) в 1210 году, а затем она прошла через трансформацию и поступила на службу к королю. В сериале все эти события показали во второй и третьей сериях.

Затем, если следовать хронологии, идут приключения ведьмака Геральта из Ривии. Первое из них - резня в Блавикене, после которой Геральт получает прозвище Мясника из Блавикена. Следом Геральт и Лютик встречаются с сильваном Торкве, а уже после Геральт убивает Стрыгу.

Уже после этих событий ведьмак попадает в Цинтру, где принцесса Поветта и ее возлюбленный Дани обещают ему отдать их ребенка в знак благодарности за спасение от королевы Калантэ. Так Геральт приобретает свое Предназначение - ребенка-неожиданность Цири.

И только после всех этих событий королевство Нильфгаард нападает на Цинтру, а княжна Цири спасается бегством. В сериале же эти события показали в первой серии одновременно с резней в Блавикене, что вызвало путаницу в хронометраже и недоумение у многих зрителей.