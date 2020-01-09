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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)

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    <p>Кайли Дженнер показала яркое фото</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)

    Кайли Дженнер показала яркое фото

    Звезда реалити-шоу вспомнила время, когда была беременна малышкой

    22-летняя Кайли Дженнер стала мамой 1 февраля 2018 года. С отцом девочки, Трэвисом Скоттом, она рассталась. Сегодня Инстадива поделилась фото, на котором она запечатлена во время беременности. Соблазнительный наряд подчеркнул большой живот брюнетки.

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    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)
    Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)

    «Такой я была в беременность моей девочкой. Не могу поверить, что моей дочери уже скоро будет два года», – с нежностью написала Кайли в Instagram.

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