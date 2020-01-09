Самая молодая миллиардерша показала пышные прелести во время беременности (фото)



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Кайли Дженнер показала яркое фото

Звезда реалити-шоу вспомнила время, когда была беременна малышкой

22-летняя Кайли Дженнер стала мамой 1 февраля 2018 года. С отцом девочки, Трэвисом Скоттом, она рассталась. Сегодня Инстадива поделилась фото, на котором она запечатлена во время беременности. Соблазнительный наряд подчеркнул большой живот брюнетки.

«Такой я была в беременность моей девочкой. Не могу поверить, что моей дочери уже скоро будет два года», – с нежностью написала Кайли в Instagram.