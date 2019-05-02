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    Жизнь

    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»

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    <p>Кендалл Дженнер</p> <p>instagram / kendalljenner</p> - Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»

    Кендалл Дженнер

    instagram / kendalljenner

    Поклонники реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заметили, что на семейном фото отсутствуют некоторые члены медиа-клана

    23-летняя супер-модель Кендалл Дженнер опубликовала семейное фото в Instagram. На снимке семейство запечатлено на белом диване около столика с книгами. Ким Кардашьян позирует с мужем Канье Уэстом и тремя детьми, ее сестра Кортни - с двумя детьми, Хлои держит на руках дочь Тру, а Кайли Дженнер сидит рядом с бойфрендом Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми. На фото не обошлось и без мамы звездных сестер. Крис Дженнер на снимке изображена рядом с молодым бойфрендом Кори Гэмблом.

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    instagram / kendalljenner

    Поклонники реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заметили, что на снимке не оказалось Роба Кардашьян с дочерью, экс-бойфренда Кортни Скотта Диссика и их дочери Пенелопы. Пост Кендалл дополнила мемом, на котором изображена девушка в полиэтиленовом пакете на лице. Снимок подписан так: «Беременность в воздухе и я». Из всего семейства Кардашьян-Дженнер только у Кендалл пока нет детей. Модель явно не горит желанием в скором времени обзавестись семьей.

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    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»
    Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»

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    знаменитости Кардашьян семья
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