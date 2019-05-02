Кендалл Дженнер поделилась впечатляющим фото «клана Кардашьян»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кендалл Дженнер instagram / kendalljenner

Поклонники реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заметили, что на семейном фото отсутствуют некоторые члены медиа-клана

23-летняя супер-модель Кендалл Дженнер опубликовала семейное фото в Instagram. На снимке семейство запечатлено на белом диване около столика с книгами. Ким Кардашьян позирует с мужем Канье Уэстом и тремя детьми, ее сестра Кортни - с двумя детьми, Хлои держит на руках дочь Тру, а Кайли Дженнер сидит рядом с бойфрендом Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми. На фото не обошлось и без мамы звездных сестер. Крис Дженнер на снимке изображена рядом с молодым бойфрендом Кори Гэмблом.

instagram / kendalljenner

Поклонники реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заметили, что на снимке не оказалось Роба Кардашьян с дочерью, экс-бойфренда Кортни Скотта Диссика и их дочери Пенелопы. Пост Кендалл дополнила мемом, на котором изображена девушка в полиэтиленовом пакете на лице. Снимок подписан так: «Беременность в воздухе и я». Из всего семейства Кардашьян-Дженнер только у Кендалл пока нет детей. Модель явно не горит желанием в скором времени обзавестись семьей.



