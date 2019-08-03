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    Жизнь

    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа

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    Кэти Перри

    Большая часть штрафа ложится на плечи звукозаписывающей компании

    Американская певица Кэти Перри проиграла суд против рэпера Flame: ее хит Dark Horse, вышедший в 2013 году, признан плагиатом трека Joyful Noise, выпущенного пятью годами ранее. Вчера состоялся следующий этап судебных разбирательств: была установлена мера наказания. Сторону Перри обязали выплатить около трех миллионов долларов за украденный 16-секундный мотив из Joyful Noise. В своем иске Грей и двое его соавторов требовали почти $20 миллионов, отмечая, что Dark Horse обогатила команду певицы на $41 миллион. Адвокаты Перри предлагали остановиться на $350 тысячах.

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    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа
    Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа

    По данным Associated Press, большая часть штрафа ложится на плечи звукозаписывающей компании Capitol Records. Перри придется отдать примерно $550 тысяч.

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    певица
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