Кэти Перри признали виновной в плагиате: певица и ее лейбл выплатят $3 миллиона штрафа



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Кэти Перри



Большая часть штрафа ложится на плечи звукозаписывающей компании

Американская певица Кэти Перри проиграла суд против рэпера Flame: ее хит Dark Horse, вышедший в 2013 году, признан плагиатом трека Joyful Noise, выпущенного пятью годами ранее. Вчера состоялся следующий этап судебных разбирательств: была установлена мера наказания. Сторону Перри обязали выплатить около трех миллионов долларов за украденный 16-секундный мотив из Joyful Noise. В своем иске Грей и двое его соавторов требовали почти $20 миллионов, отмечая, что Dark Horse обогатила команду певицы на $41 миллион. Адвокаты Перри предлагали остановиться на $350 тысячах.

По данным Associated Press, большая часть штрафа ложится на плечи звукозаписывающей компании Capitol Records. Перри придется отдать примерно $550 тысяч.

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