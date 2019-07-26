Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской



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Кейт Бекинсейл instagram.com/katebeckinsale/

45-летняя актриса продемонстрировала идеальную растяжку в кресле стилиста

Идеальной растяжке Кейт Бекинсейл могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова. Недавно британская актриса продемонстрировала поклонникам свои успехи в йоге, причем сделала это прямо в парикмахерской.

В салоне красоты артистка решила привести в порядок волосы и сделать макияж. На фото, которое 45-летняя звезда разместила в Instagram, она сидит в парикмахерском кресле. Ей наводят красоту двое мужчин-стилистов, а сама она сидит в шпагате, фотографируя себя в зеркале на смартфон.

В подписи к необычному кадру Бекинсейл отметила, что могла бы показать еще что-то из йоги, но не хочет затмевать настоящих звезд, колдующих над ее внешностью.