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    Жизнь

    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской

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    <p>Кейт Бекинсейл&nbsp;</p> <p>instagram.com/katebeckinsale/</p> - Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской

    Кейт Бекинсейл 

    instagram.com/katebeckinsale/

    45-летняя актриса продемонстрировала идеальную растяжку в кресле стилиста

    Идеальной растяжке Кейт Бекинсейл могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова. Недавно британская актриса продемонстрировала поклонникам свои успехи в йоге, причем сделала это прямо в парикмахерской.

    В салоне красоты артистка решила привести в порядок волосы и сделать макияж. На фото, которое 45-летняя звезда разместила в Instagram, она сидит в парикмахерском кресле. Ей наводят красоту двое мужчин-стилистов, а сама она сидит в шпагате, фотографируя себя в зеркале на смартфон.

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    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской
    Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской

    В подписи к необычному кадру Бекинсейл отметила, что могла бы показать еще что-то из йоги, но не хочет затмевать настоящих звезд, колдующих над ее внешностью.

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    актриса
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