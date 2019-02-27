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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетят прием королевы

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетят прием королевы
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл
    Legion-Media

    В последний раз герцогини Кембриджская и Сассекская появлялись вместе на рождественской службе в Сандрингеме в прошлом году

    5 марта Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетят прием Елизаветы II в Букингемском дворце. Торжественное мероприятие будет организовано в честь 50-й годовщины принца Чарльза на посту принца Уэльского. Сообщается, что герцогини не пропустят такой важный праздник и придут в сопровождении супругов.

    Кейт и Меган постоянно пытаются столкнуть. То и дело появляются слухи об их вражде, но при каждом появлении на публике жены принцев мило беседуют и улыбаются.

    Впрочем, недавно Кейт дала повод для таблоидов рассорить их с Меган. Она не появилась на традиционном baby shower беременной герцогини, однако у нее была на то своя причина. Кейт решила провести время с семьей.

    Меган Маркл родит уже в апреле. До сих пор не известно, кого назначат крестными родителями будущего малыша. Многие предполагают, что это будут Кейт и Уильям.

    Джерело: graziamagazine.ru

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