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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принц Уильям показали младшего сына в его первый день рождения

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    instagram / kensingtonroyal - Кейт Миддлтон и принц Уильям показали младшего сына в его первый день рождения
    instagram / kensingtonroyal

    Фото были сделаны за две недели до дня рождения пятого в очереди на британский престол

    Принцу Луи исполнился 1 год. По этому поводу его родители опубликовали три новых фото малыша. Снимки были сделаны в загородном доме королевской семьи в Норфолке.

    «Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Луи в преддверии его первого дня рождения. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке», - сообщили представители Кенсингтонского дворца.

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям показали младшего сына в его первый день рождения
    Кейт Миддлтон и принц Уильям показали младшего сына в его первый день рождения
    Кейт Миддлтон и принц Уильям показали младшего сына в его первый день рождения
    instagram / kensingtonroyal

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    «Turning one» (первый день рождения ребенка) в Великобритании считается важной семейной вехой. Поэтому семья делится снимками детей в этом возрасте. Для этого не приглашают профессиональных фотографов. Семейные снимки делает сама Кейт Миддлтон.

    Фото были сделаны за две недели до дня рождения Луи. Кейт использовала в качестве декорация Анмер-Холл, где малыш насладился прогулкой на свежем воздухе. Маленький принц с зачесанными волосами расплылся в улыбке, продемонстрировав два появившихся зуба.

    Напомним, принц Луи Артур Чарльз - третий ребенок 37-летней Кейт Миддлтон и 36-летнего принца Уильяма. Он числится пятым в очереди на престол после дедушки Чарльза, отца, брата Джорджа и сестры Шарлотты. Джорджу в этом году исполнится шесть лет, Шарлотте - четыре года.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям семья родители
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