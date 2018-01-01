Кейт Миддлтон оказалась невольно втянутой в секс-скандал

Церемония вручения премии Bafta может закончиться грандиозным скандалом

В это воскресенье в лондонском Альберт-холле состоится церемония вручения премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), почетными гостями которой станут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил Кенсингтонский дворец. С легкой руки СМИ герцогиня оказалась невольно вовлечена в голливудский скандал на тему



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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Церемония вручения премии Bafta может закончиться грандиозным скандалом

В это воскресенье в лондонском Альберт-холле состоится церемония вручения премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), почетными гостями которой станут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил Кенсингтонский дворец. С легкой руки СМИ герцогиня оказалась невольно вовлечена в голливудский скандал на тему сексуальных домогательств Харви Вайнштейна и других известных продюсеров и режиссеров.

Еще в прошлом месяце издание Deadline опубликовало копию письма знаменитых участниц предстоящей церемонии BAFTA, в котором они заявили о своем намерении вновь появиться на красной дорожке в черных платьях. Как мы помним, актрисы, в числе которых Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Натали Портман и многие-многие другие, уже приходили в черных нарядах на «Золотой глобус 2018» - это было сделано в знак солидарности c жертвами сексуальных домогательств в Голливуде и участия в новом движении Time's Up ("Время вышло").

Таким образом, перед Кейт Миддлтон встает непростой выбор: надеть черный наряд и поддержать акцию актрис или появиться в платье другого цвета. В первом случае герцогиня рискует нарушить протокол, согласно которому представители монаршей семьи всегда должны сохранять нейтралитет, не высказывать своих политических взглядов и не участвовать в подобного рода кампаниях. Во втором случае ее могут обвинить в равнодушии к проблеме сексуального насилия.

Как стилисты герцогини Кембриджской в итоге решат эту непростую задачку, мы увидим уже в понедельник. Сейчас Кенсингтонский дворец отказывается от каких-либо комментариев на эту тему.

Джерело: Hello!