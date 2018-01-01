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    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»

    Наследники британского престола оказались высокими для роли штурмовиков
    Сцена, в которой снялись принцы Гарри и Уильям в роли штурмовиков, так и не появилась в окончательном варианте фильма. Причиной для такого решения стал высокий рост наследников. Братья, которые впервые дебютировали в кино, очень выделялись на фоне других. Все актеры, которые исполняли роли штурмовиков были ростом 1,8 см, в то время, как рост
    • Сьогодні, 11:37
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    <span>Принцы Гарри и Уильям</span>
    Принцы Гарри и Уильям

    Наследники британского престола оказались высокими для роли штурмовиков

    Сцена, в которой снялись принцы Гарри и Уильям в роли штурмовиков, так и не появилась в окончательном варианте фильма.

    Причиной для такого решения стал высокий рост наследников. Братья, которые впервые дебютировали в кино, очень выделялись на фоне других. Все актеры, которые исполняли роли штурмовиков были ростом 1,8 см, в то время, как рост принцев – 1,85 - Уильям и 1,83 – Гарри.

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    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
    Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»

    Напомним, что Уильям и Гарри являются большими фанами киносаги, поэтому посетили европейскую премьеру фильма «Звездные войны: Последние джедаи», которая состоялась в Королевском Альберт-Холле 12 декабря. 

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