Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»

Наследники британского престола оказались высокими для роли штурмовиков

Сцена, в которой снялись принцы Гарри и Уильям в роли штурмовиков, так и не появилась в окончательном варианте фильма. Причиной для такого решения стал высокий рост наследников. Братья, которые впервые дебютировали в кино, очень выделялись на фоне других. Все актеры, которые исполняли роли штурмовиков были ростом 1,8 см, в то время, как рост



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Принцы Гарри и Уильям

Наследники британского престола оказались высокими для роли штурмовиков

Сцена, в которой снялись принцы Гарри и Уильям в роли штурмовиков, так и не появилась в окончательном варианте фильма.

Причиной для такого решения стал высокий рост наследников. Братья, которые впервые дебютировали в кино, очень выделялись на фоне других. Все актеры, которые исполняли роли штурмовиков были ростом 1,8 см, в то время, как рост принцев – 1,85 - Уильям и 1,83 – Гарри.

Напомним, что Уильям и Гарри являются большими фанами киносаги, поэтому посетили европейскую премьеру фильма «Звездные войны: Последние джедаи», которая состоялась в Королевском Альберт-Холле 12 декабря.