Сцены с принцем Гарри и Уильямом вырезали из «Звездных войн»
- Сьогодні, 11:37
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Принцы Гарри и Уильям
Наследники британского престола оказались высокими для роли штурмовиков
Сцена, в которой снялись принцы Гарри и Уильям в роли штурмовиков, так и не появилась в окончательном варианте фильма.
Причиной для такого решения стал высокий рост наследников. Братья, которые впервые дебютировали в кино, очень выделялись на фоне других. Все актеры, которые исполняли роли штурмовиков были ростом 1,8 см, в то время, как рост принцев – 1,85 - Уильям и 1,83 – Гарри.
Напомним, что Уильям и Гарри являются большими фанами киносаги, поэтому посетили европейскую премьеру фильма «Звездные войны: Последние джедаи», которая состоялась в Королевском Альберт-Холле 12 декабря.