Стало известно место и точное время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось чуть больше трех месяцев

Эту свадьбу с нетерпением ждет весь мир, как и любых подробностей того, какой она будет. Так, на днях стало известно, что будущие муж и жена обменяются кольцами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, откуда в 13:00 поедут по улицам города на карете. «Они надеятся, что во время



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Принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось чуть больше трех месяцев

Эту свадьбу с нетерпением ждет весь мир, как и любых подробностей того, какой она будет. Так, на днях стало известно, что будущие муж и жена обменяются кольцами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, откуда в 13:00 поедут по улицам города на карете.

«Они надеятся, что во время прогулки на карете жители страны разделят с ними этот чудесный праздник», — рассказал источник из окружения пары журналу People. Пока неизвестно, сколько человек в списке приглашенных, однако поговаривают, что их больше 800.

Напомним, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

Также, в СМИ появились слухи о том, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл споет легендарная группа Spice Girls.

Известно, что невеста принца в юности очень любила эту группу: скорее всего выступление коллектива станет подарком именно для Меган.

Джерело: graziamagazine.ru