Стало известно, куда Меган Маркл и принц Гарри поедут на День святого Валентина

Будущие супруги очень ответственно готовятся ко Дню всех влюбленных

Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл, свадьба которых должна состояться в мае этого года, планируют отпраздновать День святого Валентина в Швейцарии. Об этом сообщают представители Кенсингтонского дворца. Как отмечает пресса, для Меган Маркл 14 февраля имеет особое значение. На ее официальном сайте даже есть отдельная



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Меган Маркл и принц Гарри

Будущие супруги очень ответственно готовятся ко Дню всех влюбленных

Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл, свадьба которых должна состояться в мае этого года, планируют отпраздновать День святого Валентина в Швейцарии. Об этом сообщают представители Кенсингтонского дворца.

Как отмечает пресса, для Меган Маркл 14 февраля имеет особое значение. На ее официальном сайте даже есть отдельная заметка, в которой описывается идеальный способ провести этот день.

«Каждое 14 февраля я просыпаюсь и погружаюсь в атмосферу снимков Робера Дуано, ожидая поцелуя. Все происходит, как на черно-белой фотографии, конечно. И в Париже, будь моя воля... День всех влюбленных особенный, где бы вы ни находились. А что касается подарка, то им может стать завтрак в постели или один цветок», - отмечает будущая супруга принца Гарри.

Джерело: Ивона