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    Стало известно, куда Меган Маркл и принц Гарри поедут на День святого Валентина

    Будущие супруги очень ответственно готовятся ко Дню всех влюбленных
    Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл, свадьба которых должна состояться в мае этого года, планируют отпраздновать День святого Валентина в Швейцарии. Об этом сообщают представители Кенсингтонского дворца. Как отмечает пресса, для Меган Маркл 14 февраля имеет особое значение. На ее официальном сайте даже есть отдельная
    • Сьогодні, 14:59
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    Меган Маркл и принц Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Будущие супруги очень ответственно готовятся ко Дню всех влюбленных

    Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл, свадьба которых должна состояться в мае этого года, планируют отпраздновать День святого Валентина в Швейцарии. Об этом сообщают представители Кенсингтонского дворца.

    Как отмечает пресса, для Меган Маркл 14 февраля имеет особое значение. На ее официальном сайте даже есть отдельная заметка, в которой описывается идеальный способ провести этот день.

    «Каждое 14 февраля я просыпаюсь и погружаюсь в атмосферу снимков Робера Дуано, ожидая поцелуя. Все происходит, как на черно-белой фотографии, конечно. И в Париже, будь моя воля... День всех влюбленных особенный, где бы вы ни находились. А что касается подарка, то им может стать завтрак в постели или один цветок», - отмечает будущая супруга принца Гарри.

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    Джерело: Ивона

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