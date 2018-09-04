Кейт Миддлтон оказалась влиятельнее Меган Маркл



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Герцогиня Кембриджская является большим инфлюэнсером, чем Меган

Несмотря на то, что до сих пор все обсуждали «эффект Меган Маркл» и то, как бренды заработали на свадьбе герцога и герцогини Сассекских, Кейт Миддлтон все равно оказалась самой влиятельной среди членов королевской семьи. Об этом сообщает издание Evening Standard, ссылаясь на отчеты онлайн-магазина eBay.

По их данным, герцогиня Кембриджская является большим инфлюэнсером, чем Меган Маркл. В частности, это проявляется в интересах пользователей сайта и их выборе покупок. Интересно, что в этом году на eBay гораздо чаще искали одежду, в которой Кейт появлялась на протяжении своей третьей беременности, чем что-либо из нарядов Маркл. Особенной популярностью пользуются любимые бренды Миддлтон — Jenny Packham, Alexander McQueen и бренд для будущих мам Seraphine. Например, поиски красного платья Jenny Packham, в котором герцогиня впервые появилась после рождения принца Луи, сразу же выросли вдвое.

Джерело: Buro 24/7