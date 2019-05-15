Дочь и друзья Юлии Началовой представили трогательный клип в память о покойной певице



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Юлия Началова и ее дочь Вера

Юлия Началова ушла из жизни почти ровно два месяца назад, 16 марта

Новость о смерти Юлии Началовой ввергла в шок не только родственников, но и меломанов по всему миру. Молодая, талантливая певица, которой было всего 39 лет, ушла из жизни из-за того, что натерла ногу на съемках. Никто и подумать не мог, что это станет причиной ухода молодой певицы.

До последнего семья, коллеги и поклонники Юлии верили в ее выздоровление, но, к несчастью, начался сепсис и у артистки остановилось сердце. Спустя два месяца ее близкие и знаменитые друзья выпустили работу в память о ней.

«Вниманию всех поклонников, друзей, неравнодушных. Наконец готова эта уникальная работа! Смотрите. Слушайте. Памяти Юлии, Юлечки Началовой - Лариса Долина, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Юрий Шматов, Верочка Алдонина, Этери Бериашвили и вокальный ансамбль МГИК. Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей.. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце», - написала пиар-директор Началовой Анна Исаева в Instagram.

Джерело: Hello!