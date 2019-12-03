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    Жизнь

    Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II

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    <p>Герцогиня Сассекская получила презент от королевы после приватной встречи</p> <div></div> - Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II

    Герцогиня Сассекская получила презент от королевы после приватной встречи

    Перед исторической свадьбой супруга принца Гарри провела с Елизаветой II целый день

    В британской королевской семье рассекретили милую традицию. Когда кто-то из многочисленных отпрысков Елизаветы II женится или выходит замуж, то она лично принимает у себя нового члена семьи.

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    Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II
    Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II
    Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II
    Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II
    Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II

    Елизавета II никогда не проходила через это сама, но она хорошо понимает всю сложность этого процесса и старается быть как можно более благосклонной. Как стало известно, перед свадьбой королева пригласила к себе Меган Маркл для официальной встречи без будущего мужа. Бывшая американская актриса провела целый день в компании венценосной бабушки принца Гарри. Они совершили увлекательную поездку в Честер на личном поезде королевы.

    На память об этом дне и в преддверии свадьбы Елизавета II вручила Меган особый подарок — серьги с жемчугом. Британская правительница питает особую любовь к этому камню. Украшение Маркл очень похоже на серьги, которые есть в коллекции королевы.

     

    актриса Меган Маркл Королева Елизавета II
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