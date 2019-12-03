Меган Маркл получила тайный подарок от Елизаветы II



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Герцогиня Сассекская получила презент от королевы после приватной встречи

Перед исторической свадьбой супруга принца Гарри провела с Елизаветой II целый день

В британской королевской семье рассекретили милую традицию. Когда кто-то из многочисленных отпрысков Елизаветы II женится или выходит замуж, то она лично принимает у себя нового члена семьи.

Елизавета II никогда не проходила через это сама, но она хорошо понимает всю сложность этого процесса и старается быть как можно более благосклонной. Как стало известно, перед свадьбой королева пригласила к себе Меган Маркл для официальной встречи без будущего мужа. Бывшая американская актриса провела целый день в компании венценосной бабушки принца Гарри. Они совершили увлекательную поездку в Честер на личном поезде королевы.

На память об этом дне и в преддверии свадьбы Елизавета II вручила Меган особый подарок — серьги с жемчугом. Британская правительница питает особую любовь к этому камню. Украшение Маркл очень похоже на серьги, которые есть в коллекции королевы.