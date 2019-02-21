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    Жизнь

    Кейт Миддлтон пропустила baby shower Меган Маркл

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Кейт Миддлтон пропустила baby shower Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл
    lime.apostrophe.ua

    На этой неделе отдувается за всех на официальных мероприятиях принц Гарри - остальные члены королевской разъехались по разным концам света

    На протяжении последних нескольких месяцев ходят слухи, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не просто не находят общего языка, но ведут непримиримую борьбу друг с другом. Вот и на прошедший baby shower герцогини Сассекской в Нью-Йорке герцогиня Кембриджская - по одной версии, не была приглашена, по другой, просто не захотела почтить своим присутствием данное мероприятие. В действительности же все совсем не так.

    Еще в начале недели было объявлено, что в период с 18 по 24 февраля не планируется никаких выходов Кейт Миддлтон и принца Уильяма - герцоги взяли отпуск для того, чтобы провести больше времени со своими детьми - принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

    Как удалось выснить журналу The Sun, Джорджу и Шарлотте также было разрешено на этой неделе не идти в школу. Вместо этого они отправились вместе с родителями и младшим братом на горнолыжный курорт. Точная локация не указывается, но можно предположить, что выбор снова пал на Французские Альпы, как и в 2016 году.

    Джерело: Hello!

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