Кейт Миддлтон пропустила baby shower Меган Маркл



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Кейт Миддлтон и Меган Маркл lime.apostrophe.ua

На этой неделе отдувается за всех на официальных мероприятиях принц Гарри - остальные члены королевской разъехались по разным концам света

На протяжении последних нескольких месяцев ходят слухи, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не просто не находят общего языка, но ведут непримиримую борьбу друг с другом. Вот и на прошедший baby shower герцогини Сассекской в Нью-Йорке герцогиня Кембриджская - по одной версии, не была приглашена, по другой, просто не захотела почтить своим присутствием данное мероприятие. В действительности же все совсем не так.

Еще в начале недели было объявлено, что в период с 18 по 24 февраля не планируется никаких выходов Кейт Миддлтон и принца Уильяма - герцоги взяли отпуск для того, чтобы провести больше времени со своими детьми - принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Как удалось выснить журналу The Sun, Джорджу и Шарлотте также было разрешено на этой неделе не идти в школу. Вместо этого они отправились вместе с родителями и младшим братом на горнолыжный курорт. Точная локация не указывается, но можно предположить, что выбор снова пал на Французские Альпы, как и в 2016 году.

Джерело: Hello!