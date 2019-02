Стали известны победители музыкальной премии Brit Awards

Главными ньюсмейкерами стали Бейонсе и Джей Зи, записавшие видео-поздравление Меган Маркл

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards, которая наряду с «Грэмми» считается одной из самых авторитетных в мире.

В главных номинациях «Лучшая британская группа» и «Лучший британский альбом» победили 1975 с пластинкой A Brief Inquiry into Online Relationships. Инди-рокеры уже становились лучшей группой в 2017 году.

Кельвин Харрис стал лучшим продюсером, а также получил награду за лучший сингл за песню One Kiss, записанную с певицей Дуа Липа. Этому предшествовали 14 номинаций на Brit Awards, а также успешные совместные треки с Сэмом Смитом, Арианой Гранде, Рианной и Фарреллом Уильямсом, добиравшиеся до верхних строчек чартов.

