  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Рон из «Гарри Поттера» выступили против Джоан Роулинг

    • Розсилка
    Британский актер Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли - Рон из «Гарри Поттера» выступили против Джоан Роулинг
    Британский актер Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли

    К своим коллегам по цеху присоединился актер Руперт Гринт

    Звезды серии фильмов «Гарри Поттер» в едином порыве выступили против создательницы книжного оригинала, писательницы Джоан Роулинг. Напомним, ранее женщина негативно высказалась в адрес трансгендеров.

    Первым был Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли. Вслед за ним слово взяла и Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы. И вот на днях к друзьям присоединился Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли.

    «Я уверенно стою на стороне транс-сообщества и понимаю чувства, о которых ранее рассказали мои коллеги. Транс-женщины это все равно женщины, также как и транс-мужчины это мужчины. У всех нас есть право жить без осуждения со стороны окружающих людей» — заявил 31-летний Гринт, пишет The Sunday Times.

    Ранее в своем послании Роулинг написала, что как защитница прав женщин и детей она отказывается склоняться перед движением, которое наносит очевидный вред, пытаясь уничтожить «женщину» как политический и биологический класс.

     Читайте также: Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    знаменитости актер шоу-бизнес ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ