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    Жизнь

    Сыновья Майкла Джексона запустили свой YouTube-канал и опубликовали первое видео

    • Розсилка
    Сыновья Майкла Джексона запустили свой YouTube-канал и опубликовали первое видео

    17-летний сын Майкла Джексона Принс объявил о запуске семейного проекта: с младшими родным братом Бланкетом и двоюродным Таджем он решил выпускать программу на YouTube

    Наследники поп-короля будут делать обзоры на фильмы, приглашая к себе в студию гостей. Первый обзор Джексоны сделали на супергеройский фильм "Мстители: Финал", а принять участие в обсуждении пригласили... нет, не Роберта Дауни-младшего и не Криса Эванса, а Джеймса Сазерленда, очевидно, своего знакомого, которого парни обозначили как "специального гостя". Над продакшном братья решили, как говорится, не заморачиваться: комната без изысков, стулья, стол, одноразовая посуда и пицца, чтобы перекусывать, - вот и весь инвентарь. 

    «Мы рады объявить о запуске канала. Мы знаем, что пока это все очень просто, но мы планируем улучшать и развивать шоу и хотим, чтобы вы были вместе с нами во время этого путешествия. Ждите!»- написал Принс в Instagram, анонсируя ролик.

    Пользователи YouTube согласились с тем, что канал выглядит "сыро", но похвалили братьев Джексонов за энтузиазм, с которым они взялись за дело. Особый восторг вызвало участие в проекте младшего сына Майкла Джексона - Бланкета, который до недавнего времени вел крайне закрытый образ жизни. "О боже, БиДжи (прозвище Бланкетта - прим. ред.) - ты такой милый!", "Я никогда не слышала его голоса!", "Какие вы непосредственные! Так держать!" - комментировали видео пользователи сайта.

    Джерело: Hello!

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