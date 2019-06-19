Ким Кардашьян показала нежное фото с младшим сыном



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Ким Кардашьян

У Ким и Канье Уэста четверо детей

38-летняя Ким Кардашьян порадовала поклонников новой фотографией младшего сына Псалма. Ребенок появился на свет в начале мая. Малыша для звезды реалити и ее мужа Канье Уэста выносила суррогатная мать.

На черно-белом снимке Ким держит Псалма на руках. Ее трехлетний сын Сейнт стоит рядом, наклонившись к брату, и держит руками его лицо.

«Мои мальчики», – трогательно подписала фото Кардашьян. Подписчики оценили нежный кадр в комментариях: «Идеально», «Вау. Это слишком мило», «Какие сладкие», «Ангелочки», «Семья – это все».

Некоторые пользователи отметили, что ребенок Ким родился чуть больше месяца назад, а она уже несколько раз показывала его. «Наши звезды на лицо наклейки накладывают до года, чтобы не сглазили», – написал русскоговорящий блогер.

У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей. Двоих младших паре выносила суррогатная мать, потому что беременности телезвезды были бы сопряжены с большим риском для ее здоровья. Старшей дочери супругов Норт уже шесть лет, сыну Сейнту – три года, а малышке Чикаго – год. После рождения Псалма Ким утверждала, что он очень похож на Чикаго.