Ким Кардашьян выпустит свадебную коллекцию косметики и расскажет, как правильно нанести макияж



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Ким Кардашьян и Канье Уэст instagram.com/kimkardashian

Косметический бренд Ким Кардашьян KKW Beauty несколько раз в год представляет новые коллекции со средствами отвечающими последним трендам

Кроме того, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» создает косметику, приуроченную к определенным датам. К пятилетию совместной жизни с Канье Уэстом Ким выпустит свадебную линию.

С помощью новых продуктов KKW Beauty поклонники Ким смогут повторить макияж, который она выбрала для своего свадебного дня в 2014 году.

В прошедшие выходные Ким присоединилась к своему любимому визажисту Марио Дедивановичу во время его мастер-класса в Лос-Анджелесе. Одна из участниц мероприятия спросила Ким о ее любимом бьюти-образе. Звезда ответила, что обожает свой свадебный look.

«Пятая годовщина моей свадьбы приближается, и сейчас идет работа над «воссозданной» коллекцией макияжа», — цитирует Ким Harpers Bazaar. После встречи журналисты обратились к KKW Beauty и подтвердили информацию о запуске новинки.

Знаменитость не только выпустит косметику в продажу, но и подарит покупателям пошаговую инструкцию по созданию образа для «самого важного дня».

Пока неизвестно, какие средства войдут в коллекцию, однако уже понятно, на что они будут похожи. Визажист Ким Кардашьян Марио Дедиванович использовал для ее свадебного бьюти-образа жидкую помаду L’Oréal Paris Colour Riche Extraordinaire оттенка Nude Ballet, тушь Urban Decay Perversion и подводку Urban Decay’s Perversion Ink for Eyes.

Джерело: graziamagazine.ru