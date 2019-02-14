Самые шокирующие показы нью-йоркской Недели моды (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/redcarpetmood/

Некоторые коллекции заставляют задуматься глобальных вещах

Неделя моды в Нью-Йорке началась со сдержанной коллекции Ralph Lauren и закончилась роскошным показом Marc Jacobs, но в процессе принесла много чудных открытий от менее раскрученных брендов. Во имя бодипозитива и инклюзивности рамки модной индустрии раздвигали Chromat, Ana Ono и другие раскрепощенные провокаторы, идущие в ногу со временем.

Например, новая коллекция Gypsy Sport заставляет задуматься о двух глобальных вещах: какую цель преследовали дизайнеры и как это развидеть. К слову, прошлой зимой их показ выглядел примерно так же, а осенью именно с этим брендом впервые вышла на подиум дочь Мадонны.





Джерело: Super