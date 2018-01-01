Ким Кэтролл публично оскорбила Сару Джессику Паркер

Между коллегами по сериалу «Секс в большом городе» Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер явно царит неприязнь

Недавно стало известно о трагической смерти брата Ким Криса: Паркер поспешила выразить актрисе свои соболезнования, а та в ответ предпочла откровенно рассказать о своем отношении к коллеге по цеху. В Instagram Ким написала эмоциональный пост, в котором назвала Паркер лицемеркой! «Мама спросила меня сегодня: «Когда эта лицемерка



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Ким Кэтролл

Между коллегами по сериалу «Секс в большом городе» Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер явно царит неприязнь

Недавно стало известно о трагической смерти брата Ким Криса: Паркер поспешила выразить актрисе свои соболезнования, а та в ответ предпочла откровенно рассказать о своем отношении к коллеге по цеху.

В Instagram Ким написала эмоциональный пост, в котором назвала Паркер лицемеркой!

«Мама спросила меня сегодня: «Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?» Твои продолжающиеся комментарии — болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и какой остаешься. Давай проясним (если мне до сих пор это не удалось): ты мне не родственница и не друг. Поэтому я в последний раз требую перестать эксплуатировать мою трагедию для сохранения твоего лица «хорошей девочки», — написала она.

О том, что Ким негативно относится к Паркер стало ясно еще прошлой осенью. Тогда съемки новой части «Секса в большом городе» пришлось отложить. По слухам причиной стали непомерные требования Ким Кэтролл. Сара Джессика в интервью выразила свое сожаление по этому поводу, а Ким в ответ назвала ее «немилой».

Джерело: graziamagazine.ru