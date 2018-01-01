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    Оскароносный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым

    Тело музыканта без признаков жизни было найдено в его личных апартаментах в Берлине
    Йохан Йоханнссон, исландский композитор и музыкальный продюсер, автор музыки к фильмам Дени Вильнёва, а также к биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни Стивена Хокинга, скончался по неизвестной причине в Германии.  Музыканту было всего 48 лет. Тело Йохана Йоханнссона было найдено в его личных
    • Сьогодні, 11:25
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    <span>Йоханн Йоханнссон</span>
    Йоханн Йоханнссон

    Тело музыканта без признаков жизни было найдено в его личных апартаментах в Берлине

    Йохан Йоханнссон, исландский композитор и музыкальный продюсер, автор музыки к фильмам Дени Вильнёва, а также к биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни Стивена Хокинга, скончался по неизвестной причине в Германии.  Музыканту было всего 48 лет. Тело Йохана Йоханнссона было найдено в его личных апартаментах в Берлине. Причины смерти неизвестны. 

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    Оскароносный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым
    Оскароносный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым
    Оскароносный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым

    Йохан Йоханнссон родился и вырос в Рейкьявике. В университете будущий композитор изучал иностранные языки и литературу. Музыкальную деятельность Йохан Йоханнссон начал как гитарист в коллективах, играющих инди-рок, а в 1999 году основал группу Apparat Organ Quartet.  Первый альбом IBM 1401, A User's Manua музыкант выпустил в в 2006 году и посвятил его своему отцу. 

    В период с 2010 по 2016 годы Йохан Йоханнссон работал в основном как кинокомпозитор. 

     

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