Оскароносный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым

Тело музыканта без признаков жизни было найдено в его личных апартаментах в Берлине

Йохан Йоханнссон, исландский композитор и музыкальный продюсер, автор музыки к фильмам Дени Вильнёва, а также к биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни Стивена Хокинга, скончался по неизвестной причине в Германии. Музыканту было всего 48 лет. Тело Йохана Йоханнссона было найдено в его личных



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Йоханн Йоханнссон

Тело музыканта без признаков жизни было найдено в его личных апартаментах в Берлине

Йохан Йоханнссон, исландский композитор и музыкальный продюсер, автор музыки к фильмам Дени Вильнёва, а также к биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни Стивена Хокинга, скончался по неизвестной причине в Германии. Музыканту было всего 48 лет. Тело Йохана Йоханнссона было найдено в его личных апартаментах в Берлине. Причины смерти неизвестны.

Йохан Йоханнссон родился и вырос в Рейкьявике. В университете будущий композитор изучал иностранные языки и литературу. Музыкальную деятельность Йохан Йоханнссон начал как гитарист в коллективах, играющих инди-рок, а в 1999 году основал группу Apparat Organ Quartet. Первый альбом IBM 1401, A User's Manua музыкант выпустил в в 2006 году и посвятил его своему отцу.

В период с 2010 по 2016 годы Йохан Йоханнссон работал в основном как кинокомпозитор.